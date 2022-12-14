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14:01, 14 декабря 2022Силовые структуры

Двоих россиян осудили за убийства и расчленение коллег

На Сахалине двое мужчин, убившие и расчленившие коллег, получили 19 лет колонии

Фото: Shutterstock

В Сахалинской области суд вынес обвинительный приговор 48-летнему и 50-летнему жителям поселка Березняки, которые убили топором и расчленили двоих мужчин. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантов приговорили к 19 и 19,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы — одному на год, другому на год и 10 месяцев.

Следствие и суд установили, что 12 мая 2021 года трое мужчин распивали алкоголь, во время чего одному из них не понравилась манера поведения и разговора 40-летнего собутыльника, он зарубил оппонента топором. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант расчленил и вместе с приятелем выбросил останки в болото.

Через восемь дней осужденные таким же образом расправились с 39-летним коллегой, который ранее делал им замечания из-за шума во время застолья. Мужчины также проникли в комнату одной из работниц крестьянско-фермерского хозяйства и похитили у нее 22 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Бурятии будут судить подростка, в течение трех часов избивавшего до смерти мужчину из-за спора.

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Илона Палей
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