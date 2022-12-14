Экс-разведчица США обратилась с призывом к Байдену по Украине

Экс-разведчица США Коффлер призвала Байдена прекратить разжигать конфликт на Украине

Администрации президента США Джо Байдена пора прекратить разжигать конфликт на Украине, заявила экс-сотрудник разведки США Ребекка Коффлер в эфире Fox News.

По ее словам, деньги налогоплательщиков и оборонительный арсенал США не бесконечны. Как уточнила бывшая разведчица, Вашингтону стоит приложить усилия для достижения мирного урегулирования. «Несмотря на невообразимое число человеческих жертв, колоссальные расходы и обязательства США обеспечивать Украину оружием, победы ни одной из сторон в ближайшем будущем не предвидится», — обратилась к властям офицер военной разведки в отставке.

Коффлер напомнила, что из-за больших поставок оружия Украине Тайвань не получит заявленный арсенал. Лидер американского военно-промышленного комплекса (ВПК) Raytheon сообщила, что за 10 месяцев конфликта Пентагон израсходовал 13-летний объем производства комплексов Stinger и пятилетний — Javelin.

«Вашингтон хоть и поумерил пыл в этом своем прокси-конфликте с Россией, но по-прежнему действует в парадигме принятия желаемого за действительное», — уточнила эксперт. Она посоветовала Вашингтону начать думать о мире и прекратить разжигать конфликт, «в котором невозможно победить».

Ранее Коффлер заявила, что остановить эскалацию на Украине необходимо для снижения напряженности в российско-американских отношениях.

