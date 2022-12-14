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13:56, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

В США заявили о победе России в экономической войне с Западом

19FortyFive: Россия поставками нефти и газа победила Запад в экономической войне

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Обозреватель 19FortyFive Роберт Фарли в статье для издания заявил, что Москва победила Запад в экономической войне, тем самым приведя противника в ужас.

По его словам, России удалось разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники. Так, Москва продолжила поставки энергоресурсов потребителям, включая некоторые европейские страны, а также нашла новых клиентов. Кроме того, рост цен позволил отчасти компенсировать спад экспорта.

Антироссийские санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала спецоперации на территории Украины, подчеркнул Фарли. «Рубль не рухнул. Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют», — отметил автор статьи.

Фарли отметил, что Россия сталкивается с трудностями, однако в краткосрочной перспективе страна «выживает, к ужасу Запада».

Ранее Фарли заявил, что Запад вступил в титаническую борьбу с Россией за будущее всей мировой финансовой системы. Эксперт объяснил, что Запад начал антироссийскую санкционную кампанию, аналогов которой в мировой финансовой истории не было.

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Варвара Кошечкина
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