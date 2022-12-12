19FortyFive: Россия и Запад ведут титаническую борьбу за будущее финансовой системы мира

Запад вступил в титаническую борьбу с Россией за будущее всей мировой финансовой системы. Такое мнение высказал обозреватель 19FortyFive Роберт Фарли.

Эксперт объяснил, что Запад начал антироссийскую санкционную кампанию, аналогов которой в мировой финансовой истории ранее не было. В частности, фактически были заморожены 300 миллиардов долларов валютных резервов, а ряд банков были отключены от платежной системы SWIFT. Москва же ответила требованием к иностранным покупателям энергоресурсов расплачиваться в рублях за нефть и газ, а также запретила российским брокерам продавать российские ценные бумаги, принадлежащие иностранцам, гарантируя, что иностранный инвестиционный капитал останется в стране.

8 декабря глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен оценила ведение энергетической войны с Россией в то время, когда во Франции отключают электричество и требуют выключать отопление на фоне дефицита энергии. По ее мнению, антироссийские санкции не должны затрагивать сферу энергетики, так как энергоресурсы являются «первой необходимостью». «Нельзя вести энергетическую войну против России, в то время как у нас самих нет энергии. Это глупо», — подчеркнула политик.

Ранее обозреватель испанского издания Rebelion Фабрицио Казари указал, что политика сдерживания России санкциями привела Европу к экономическому самоубийству. По его мнению, США удалось достичь своих целей в отношении текущего кризиса, разорвать отношения между Брюсселем и Москвой, установить энергетическую зависимость Европы от США, а также положить конец доминированию евро над долларом. Помимо этого, аналитик подчеркнул, «самым страшным бумерангом» для Европы стали антироссийские санкции, которые оказались неэффективны против экономики России.