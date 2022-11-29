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19:35, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

В Испании заявили об «экономическом самоубийстве» ЕС из-за санкций против России

Автор Rebelion Казари заявил, что Европа проигрывает из-за санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Политика сдерживания России санкциями привела Европу к экономическому самоубийству. Такое мнение выразил обозреватель испанского издания Rebelion Фабрицио Казари.

«На текущем этапе Европейский союз проигрывает больше всех. Фактически он совершил экономическое самоубийство, пытаясь сдержать рост влияния России на мировой арене», — заявил Казари.

По мнению автора, США удалось достичь своих целей в отношении текущего кризиса, разорвать отношения между Брюсселем и Москвой, установить энергетическую зависимость Европы от США, а также положить конец доминированию евро над долларом.

Помимо этого, аналитик подчеркнул, что «самым страшным бумерангом» для Европы стали антироссийские санкции, которые оказались неэффективны против экономики России.

24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время официального визита в Финляндию заявила, что Евросоюз разрабатывает девятый пакет антироссийских санкций. «Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу над незаконной и варварской войной [президента России Владимира] Путина», — заявила еврокомиссар.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть. После этого президент России Владимир Путин предупредил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ.

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Олег Давыдов
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