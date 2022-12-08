Во Франции назвали глупой энергетическую войну с Россией

Марин Ле Пен: санкции имеют более тяжелые последствия для Франции, чем для России

Глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен в эфире RTL назвала глупой политикой ведение энергетической войны с Россией в то время, когда во Франции отключают электричество и требуют выключать отопление на фоне дефицита энергии.

По ее мнению, антироссийские санкции не должны затрагивать сферу энергетики, так как энергоресурсы являются «первой необходимостью». «Нельзя вести энергетическую войну против России в то время, как у нас самих нет энергии. Это глупо», — подчеркнула политик.

Ле Пен отметила, что принятые санкции имеют гораздо более тяжелые последствия для Франции, чем для России, против которой они вводились, а планируемые зимой отключения электричества являются результатом недальновидной политики властей.

«Мы живем в XXI веке, мы являемся шестой мировой экономикой, а власти объясняют нам, что мы возвращаемся в каменный век, потому что у нас не будет электричества (...) Это меня возмущает. Это означает, что наши управленцы некомпетентны и недальновидны, а расплачиваются за это французы», — заключила она.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация разработала предложения по новому, девятому пакету санкций против Москвы. В частности, ЕК призвала утвердить дополнительные санкции против энергетического и горнодобывающего секторов России и ввести запрет на новые инвестиции в последний из них.