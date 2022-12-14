Депутат сообщил о секс-скандале с пятиклассниками в российской школе

Депутат Гришин сообщил о секс-скандале с пятиклассниками в одной из школ Нижневартовска

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) депутат городской думы Дмитрий Гришин на заседании профильных комитетов обвинил чиновников администрации в бездействии и замалчивании секс-скандала среди пятиклассников из школы №5. Об этом сообщило агентство Ura.Ru.

Он пояснил, что к нему обратился отец учащегося в российской школе. По словам мужчины, его ребенок подвергся травле и насильственным действиям сексуального характера.

«Отец сказал, что ему поступил звонок от вышестоящих чинов из округа с предложением скрыть проблемы. Над ребенком надругались одноклассники и выложили видео в группе "Консервная банка" во "ВКонтакте"», — отметил Гришин.

Представители мэрии Нижневартовска в свою очередь заявили, что все происходило вне стен учебного заведения. «Сейчас устанавливается, имели ли место факты нарушения прав несовершеннолетних — оценку должны дать представители правоохранительных органов», — добавили в администрации.

Департамент образования в Нижневартовске уже организовал проверку. Следователи также подключились к установлению обстоятельств инцидента.

Ранее в Тюмени осудили девушку за пьяный секс со школьником в гостях у подруги. Россиянку признали виновной по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).