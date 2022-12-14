Площадка в Петербурге ужесточит правила входа из-за испорченной картины Бэнкси

Площадка «Севкабель Порт» ужесточит правила входа из-за облитой кремом картины Бэнкси

Площадка в Санкт-Петербурге «Севкабель Порт» ужесточит правила входа из-за испорченной картины художника Бэнкси. Об этом сообщает 78.ru.

Организатор выставки «Найти Бэнкси» Мила Кюри заявила, что она шокирована ситуацией с картиной. Облитая кремом работа была выставочной, ее продажу не планировали.

«Теперь будем разрабатывать методы, чтобы такого больше не произошло. Приложим все усилия, чтобы посетители могли увидеть картину в ближайшее время. На данный момент инцидентом занимается наша служба безопасности и юридический отдел. Более внимательный досмотр и, конечно, внимание со стороны охраны», — сказала Кюри.

14 ноября стало известно, что активистки движения против косметики облили кремом от прыщей картину «Венера» на выставке «Найти Бэнкси» в Санкт-Петербурге. Произведение является детализированной копией работы художника.

Инцидент произошел в пространстве ЦЕХ «Севкабель Порта». Активистки выступили с речью о бодипозитивизме и начали скандировать лозунг «Стоп косметика!».