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10:14, 14 декабря 2022Культура

Стали известны подробности об облитой активистками кремом в Петербурге картине

Организаторы выставки «Найти Бэнкси» рассказали о реставрации облитой кремом картины

Кадр: Коммерсантъ

Активистки движения против косметики облили кремом от прыщей картину «Венера» на выставке «Найти Бэнкси» в Санкт-Петербурге. Произведение является детализированной копией работы художника, рассказали «Ленте.ру» организаторы инсталляции.

Инцидент произошел в пространстве ЦЕХ Севкабель Порта. После нападения на картину, активистки выступили с речью о бодипозитивизме и начали скандировать лозунг «Стоп косметика!»

«Картина не выставляется на продажу, а является выставочным экспонатом, поэтому мы не можем назвать ее стоимость. Картина висит без защитного стекла, поэтому, конечно, пострадала. Вещество попало и на раму, и на само полотно. Для нас это шокирующий инцидент, мы крайне расстроены. На данный момент предпринимаем все возможные усилия для оперативной реставрации картины», — сообщили организаторы выставки.

Ранее сообщалось о том, что экоактивисты облили нефтью картину «Смерть и жизнь» Густава Климта в Музее Леопольда в Вене. Один из них приклеил себя к ней.

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Екатерина Смирная
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