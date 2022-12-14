Стали известны подробности об облитой активистками кремом в Петербурге картине

Организаторы выставки «Найти Бэнкси» рассказали о реставрации облитой кремом картины

Активистки движения против косметики облили кремом от прыщей картину «Венера» на выставке «Найти Бэнкси» в Санкт-Петербурге. Произведение является детализированной копией работы художника, рассказали «Ленте.ру» организаторы инсталляции.

Инцидент произошел в пространстве ЦЕХ Севкабель Порта. После нападения на картину, активистки выступили с речью о бодипозитивизме и начали скандировать лозунг «Стоп косметика!»

«Картина не выставляется на продажу, а является выставочным экспонатом, поэтому мы не можем назвать ее стоимость. Картина висит без защитного стекла, поэтому, конечно, пострадала. Вещество попало и на раму, и на само полотно. Для нас это шокирующий инцидент, мы крайне расстроены. На данный момент предпринимаем все возможные усилия для оперативной реставрации картины», — сообщили организаторы выставки.

Ранее сообщалось о том, что экоактивисты облили нефтью картину «Смерть и жизнь» Густава Климта в Музее Леопольда в Вене. Один из них приклеил себя к ней.

