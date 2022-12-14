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09:45, 14 декабря 2022Бывший СССР

Власти Киева сообщили о взрывах в Шевченковском районе города

Киевский мэр Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева 14 декабря
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В центральном Шевченковском районе Киева слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позже», — сообщил Кличко.

В 05:55 по местному времени в Киеве была объявлена воздушная тревога. Позднее городская военная администрация сообщила о работе систем ПВО.

Шевченковский район — это центральная часть Киева. В нем расположены предприятия высокопроизводительной промышленности и строительства. В промышленный комплекс района входит 71 предприятие.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о звуках взрывов в Киеве и объявлении воздушной тревоги в городе.

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Варвара Кошечкина
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