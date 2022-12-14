Власти Грузии обвинили Саакашвили в «симуляциях»

Глава Минюста Грузии Брегадзе обвинил экс-президента Саакашвили в «симуляциях» при лечении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который проходит лечение в частной клинике, использует «симуляции» во время своего лечения. С таким обвинением выступил министр юстиции страны Рати Брегадзе, передает Rustavi 2.

По словам главы Минюста, ведомство специально воздерживалось от этой комментариев в отношении этой темы, однако всегда призывало экс-президента к подчинению врачам и к полноценному лечению.

«Конечно же, мы имеем дело с симуляциями. В данном случае я не говорю о состоянии здоровья, однако определенные симуляции есть. Есть и соответствующие доказательства этого», — подчеркнул Брегадзе.

Также он заверил, что если такие «симуляции» не прекратятся, то ведомство опубликует определенные кадры Саакашвили в целях безопасности страны, народа и сохранения международного имиджа Грузии.

Ранее сообщалось, что Саакашвили находится в элитной тбилисской клинике Vivamed с мая этого года, в то же время он отбывает шестилетний срок тюремного заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий. Врачи обнаружили у бывшего президента симптомы двадцати заболеваний и посоветовали освободить его из тюрьмы.