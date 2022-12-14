Родственник женщины убил ее бывшего возлюбленного и избежал тюрьмы

В США родственник женщины расстрелял ее бывшего возлюбленного и избежал тюрьмы

В США родственник жительницы города Шервуд, штат Орегон, убил преследовавшего ее бывшего возлюбленного и избежал тюрьмы. Об этом сообщает True Crime Daily.

36-летний Коди Буйас явился в дом женщины, с которой ранее состоял в романтических отношениях, около восьми часов вечера в воскресенье, 11 декабря. После расставания с возлюбленной Буйас не оставлял ее в покое и продолжал преследовать.

Об очередном появлении Буйаса узнали родственники женщины и явились к ее дому. Там между ними и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он продемонстрировал принесенный им с собой пистолет. Сразу после этого один из родственников американки расстрелял Буйаса из имевшегося у него оружия.

Утром следующего дня Буйас скончался в больнице. В официальном отчете полиции сказано, что прибывшим на место сотрудникам не понадобилось применять оружие во время реагирования на происшествие. Семья женщины сотрудничает со следователями. Арестов по факту смерти Коди Буйаса произведено не было.

Ранее сообщалось, что 35-летний Хассан Мехмет из Великобритании попал под суд за то, что проследил за бывшей партнершей Шелби Лэйдлоу с помощью умной колонки и угрожал ей расправой. Пара состояла в отношениях 13 лет.