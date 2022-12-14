Спрогнозирован старт продаж горящих туров на Новый год для россиян

Вице-президент АТОР предсказал 25-процентные скидки на новогодние туры в ОАЭ и Египет

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян спрогнозировал старт продаж горящих туров на Новый год для россиян. Путевки со скидками появятся уже к концу следующей недели, сообщил он в беседе с News.ru.

По словам Мурадяна, горящие предложения появятся, как только туристические компании поймут, какие путевки у них оказались не распроданы. Он привел в пример Мальдивы, где на сегодняшний день все еще остаются пустые номера в отелях на новогодний период.

«Вероятно, это также коснется и Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Турции. Скидки могут составить 15-25 процентов на туры с датами вылета после Нового года. То есть 1, 2 и 3 января», –– объяснил эксперт.

При этом Мурадян отметил, что скидки вряд ли коснутся Таиланда. По мнению представителя АТОР, граждане скупают туры в этом направлении и без дополнительных скидок, поскольку страна открылась для россиян впервые после полутора лет перерыва. Эксперт также рассказал о больших скидках на весенние туры. Благодаря акциям раннего бронирования туристы могут за несколько месяцев до вылета приобрести билеты в два раза дешевле.

Ранее сообщалось, что Мальдивы, которые входят в тройку любимых стран для отдыха российских богачей, стали доступнее для россиян. Спрос на это направление остается стабильным, однако он не вырос в сравнении с прошлым годом. Туроператоры считают, что снижение спроса на поездки на курорт связано в том числе с открытием Таиланда.