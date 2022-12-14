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08:00, 14 декабря 2022Ценности

Студентка начала продавать откровенные фото и стала миллионершей

Студентка Элли Мэй стала зарабатывать миллионы рублей в месяц на продаже откровенных фото

Фото: Ellie May

Студентка Элли Мэй из Манчестера, Великобритания, начала продавать откровенные фото и стала миллионершей. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

Известно, что девушка обучалась на ветеринарную медсестру в Манчестерском университете и имела отличные оценки. Однако на фоне пандемии коронавируса и повышения стоимости жизни она решила создавать контент эротического содержания для родственной OnlyFans платформы Fanvue. По словам 20-летней британки, со временем ее заработок начал составлять 170 тысяч фунтов стерлингов в месяц (примерно 13 миллионов рублей).

«Мне нравится заниматься этим делом и быть креативной, это действительно весело. Но я работаю 24 часа в сутки семь дней в неделю, поскольку сообщения от пользователей поступают постоянно. Люди платят также за то, чтобы поговорить с тобой, поэтому ты должна быть рядом», — пояснила собеседница издания. При этом Мэй отметила, что периодически окружающие критикуют ее из-за выбранной сферы деятельности. Однако она подчеркнула, что заручилась поддержкой друзей и родственников, которые рады ее успеху.

Ранее в декабре сообщалось, что бывшая сотрудница военной полиции Кэти Кампа из Бразилии стала продавать совместные фото с дочерью на платформе OnlyFans и разбогатела.

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Карина Черных
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