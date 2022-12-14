В России поддержали новозеландский метод борьбы с курением

Депутат Хамзаев заявил о необходимости ввести запрет на продажу сигарет определенным лицам

В России необходимо принятие антитабачного законодательства, которое даст эффект не сразу, а через определенный срок. Возможным решением проблемы является запрет на продажу никотиносодержащей продукции гражданам, родившимся после определенного года. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В Новой Зеландии приняли закон о запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года. Об этом сообщило радио RNZ. Хамзаев уверен, что подобное законодательство необходимо и в России.

«Это очень мудрое и правильное решение правительства Новой Зеландии, которое я полностью поддерживаю, — сказал Хамзаев. — Важно, чтобы политика государства не напоминала белку в колесе, когда мы вводим какие-то антитабачные законы, а табачное лобби тут же откатывает нас на пять-шесть лет назад, выпуская альтернативы обычному табаку».

Депутат убежден в необходимости принятия аналогичного закона в России, но отмечает, что эффект от него удастся почувствовать только через определенный срок.

«Но, когда категория граждан, которой будет запрещено продавать никотиносодержащие изделия, дойдет до совершеннолетия, она уже будет независима от табака, не будет причин, чтобы он попал к ним в руки. К сожалению, у нас очень развит табачный лоббизм, он у нас крайне агрессивен. При этом государству выгодно бороться с табакокурением, ведь таким образом мы уменьшим число сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических. Важно двигаться в интересах здоровья граждан, а не краткосрочных экономических выгод», — убежден политик.

Ранее команда специалистов из Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований в Бетесде (США) озвучила последствия электронных сигарет для здоровья десен. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.