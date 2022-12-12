Озвучены последствия электронных сигарет для здоровья десен

JAMA Network Open: электронные сигареты привели к увеличению риска кровотечений десен

Команда специалистов из Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований в Бетесде (США) озвучила последствия электронных сигарет для здоровья десен. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В ходе проекта PATH, который направлен на исследование последствий приема табачной продукции у населения США, ученые изучили данные около 30 тысяч испытуемых в период с 2013-го по 2019 год. Добровольцам провели полную диагностику состояния здоровья, также их попросили пройти опрос, который включал вопросы об их вредных привычках.

Анализ показал, что сигареты, кальян, сигары и другая традиционная табачная продукция увеличивает риск выпадения зубов на 35 процентов. Кроме того, вероятность развития болезней десен и предраковых состояний ротовой полости повысилась почти в два раза. Вместе с тем употребление электронных сигарет привело к практически 30-процентному росту риска появления внезапных кровотечений в деснах при чистке зубов или при использовании зубной нити. Такие показатели были верны как для женщин, так и для мужчин, а также вне зависимости от возраста потребителей.

Авторы подчеркивают, что их открытие следует учитывать курильщикам, медикам и властям при планировании направления лечения, профилактики и разработке программ здорового образа жизни.

В сентябре 2022 года сотрудники Массачусетской больницы общего профиля (MGH) вычислили влияние постоянного приема электронных сигарет. Вейпы оказались способно привести к прогрессирующей обструкции мелких дыхательных путей, к одышке и боли в груди.