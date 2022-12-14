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12:50, 14 декабря 2022Экономика

Акции Tesla рухнули на 40 процентов

Bloomberg: акции Tesla потеряли 40 процентов с конца сентября

Фото: Aly Song / Reuters

Акции Tesla рухнули на 40 процентов с конца сентября, пишет Bloomberg. Спад ускорился после того, как в начале декабря стало известно, что производитель электромобилей планирует временно приостановить выпуск на своем заводе в Шанхае.

На торгах 13 декабря ценные бумаги потеряли 4,1 процента. В результате рыночная капитализация Tesla ненадолго опустилась ниже 500 миллиардов долларов. Опасения по поводу спроса на электромобили, а также покупка Twitter Илоном Маском сильно повлияли на акции в этом году.

Tesla от TradingView

Компания изо всех сил пытается справиться с постоянной нехваткой поставок, растущими ценами на сырье и перебоями в производстве, особенно в Китае. На момент публикации акции стоили 160,95 доллара за штуку (минус 4,09 процента).

Маск 14 декабря вновь потерял статус богатейшего человека мира, уступив главе LVMH Бернару Арно и его семье. Состояние американского предпринимателя оценивается в 176,8 миллиарда долларов, а Арно и его семьи — 188,6 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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