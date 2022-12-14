Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:53, 14 декабря 2022Экономика

Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека планеты

Основатель компаний Tesla и SpaceX Маск вновь потерял статус богатейшего человека мира

Фото: Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека мира по версии Forbes.

По данным рейтинга Real Time Billionaires, бизнесмен занимает второе место, уступив главе LVMH Бернару Арно и его семье.

Сейчас состояние американского предпринимателя оценивается в 176,8 миллиарда долларов, а Арно и его семьи — 188,6 миллиарда долларов.

7 декабря Илон Маск также потерял первое место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступив его главе LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернару Арно. Американский предприниматель опускался на второе место в списке несколько раз за час, однако позже вернул позиции. Тогда изменения в списке произошли из-за резкого падения акций компании Маска по производству электромобилей Tesla — в ходе торгов 7 декабря акции рухнули более чем на три процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США передать Киеву одну батарею ЗРК Patriot
В ЛНР рассказали о погибших от фосфорного снаряда ВСУ матери и ребенке
В Счетной палате спрогнозировали уровень ВВП России в 2023 году
Власти Грузии обвинили Саакашвили в «симуляциях»
Пушков рассказал о единственном шансе Запада сохранить господство в мире
В России сравнили договоренности по Косову с Минскими соглашениями
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Новая Зеландия даст Украине почти два миллиарда долларов на гуманитарную помощь
США обвинили пятерых россиян в закупках продукции военного и двойного назначения
В Европе захотели ослабить требования к спасению планеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.