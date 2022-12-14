Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека планеты

Основатель компаний Tesla и SpaceX Маск вновь потерял статус богатейшего человека мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека мира по версии Forbes.

По данным рейтинга Real Time Billionaires, бизнесмен занимает второе место, уступив главе LVMH Бернару Арно и его семье.

Сейчас состояние американского предпринимателя оценивается в 176,8 миллиарда долларов, а Арно и его семьи — 188,6 миллиарда долларов.

7 декабря Илон Маск также потерял первое место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступив его главе LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернару Арно. Американский предприниматель опускался на второе место в списке несколько раз за час, однако позже вернул позиции. Тогда изменения в списке произошли из-за резкого падения акций компании Маска по производству электромобилей Tesla — в ходе торгов 7 декабря акции рухнули более чем на три процента.