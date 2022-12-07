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20:33, 7 декабря 2022Экономика

Илон Маск потерял первое место в списке миллиардеров Forbes

Илон Маск уступил первое место в рейтинге миллиардеров Forbes владельцу Louis Vuitton Арно
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Michael Gonzalez / Getty Images

Новый владелец социальной сети Twitter и основатель SpaceX Илон Маск потерял первое место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступив его главе LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернару Арно. Американский предприниматель опускался на второе место в списке несколько раз за час, однако позже вернул позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте журнала.

Рейтинг богайтеших людей на планете по версии Forbes обновляется в режиме реального времени. По состоянию на 18.49 мск состояние Арно увеличилось на 251 миллион долларов, до 185,3 миллиарда, а состояние Маска, наоборот, упало на 4,1 миллиарда долларов, таким образом сократившись до 185,1 миллиарда долларов. К 19.13 мск американский миллиардер вновь занял лидирующую позицию с отметкой в 185,8 миллиарда долларов, в то время как состояние его соперника оценивалось в 185,7 миллиарда, а в 19.32 мск позиции опять сменились. На момент написания материала на первой строчке рейтинга снова находился Илон Маск.

Изменения в списке произошли из-за резкого падения акций компании Маска по производству электромобилей Tesla — в ходе торгов 7 декабря акции рухнули более чем на три процента. С начала года капитализация компании снизилась на 47 процентов после того, как миллиардер принял решение купить социальную сеть Twitter.

После приобретения Twitter из штата компании, насчитывающего 7500 человек, было уволено 5200, хотя ранее сообщалось о планах руководства сократить лишь половину. А после сообщения Маска о том, что в скором будущем социальная сеть станет «чрезвычайно хардкорной», многие работники предпочли уйти сами. Их испугало предупреждение Маска, что работников ждут «продолжительные рабочие дни с высокой интенсивностью».

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Мария Грушко
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