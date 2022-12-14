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11:44, 14 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на три года условно за призывы к насилию над силовиками

В Тюмени мужчину осудили на три года условно за призывы в сети к расправе над силовиками

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюмени суд приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя за призывы к насилию над силовиками. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Курганской области.

Мужчина признан виновным по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Суд запретил ему публиковать обращения и записи в интернете 2,5 года.

По данным ведомства, фигурант публиковал в социальной сети во «ВКонтакте» высказывания с призывами к расправе над сотрудниками ФСИН, ОМОН и судебными приставами. Кроме того, он был приверженцем экстремистских взглядов.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали ульяновца за призывы к свержению власти, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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