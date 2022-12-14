Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:23, 14 декабря 2022Мир

Турецкая оппозиция соберет митинг несогласных с приговором мэру Стамбула

Habertürk: турецкая оппозиция соберет митинг несогласных с приговором мэру Стамбула

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкая оппозиция намерена собрать митинг в знак протеста против приговора мэру Стамбула Экрему Имамоглу, заявил лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу в эфире турецкого телеканала Habertürk.

Материалы по теме:
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022
Карабахский треугольник. Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
Карабахский треугольник.Эрдоган решил помирить Армению и Азербайджан. Какие интересы преследует Турция на Кавказе?
25 октября 2022
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022

«Мы все являемся свидетелями того, как уничтожается правосудие, как гниет государство ради воли одного человека и до какой точки кипения дошли чувства мести. Мы будем до конца добиваться справедливости», — подчеркнул Кылычдароглу. Он отметил, что в четверг, 15 декабря, турецкая оппозиция, несогласная с решением суда, соберет митинг в поддержку Имамоглу.

Ранее суд Стамбула приговорил Имамоглу к 31 месяцу лишения свободы по обвинению в «публичном оскорблении государственных должностных лиц, работающих в комитетах, в связи с их обязанностями». В частности, постановил суд, Имамоглу оскорбил Сади Гювена, который был председателем ЦИК в то время, и десять других членов комиссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В США заявили о рассмотрении идеи создания трибунала над Россией
Россиянам назвали опасность корпоративов для здоровья
Генсек ООН обсудил с Зеленским черноморскую зерновую инициативу
Россияне стали реже интересоваться жильем в популярном курортном штате США
В Европарламенте договорились о безвизовом режиме с Косово
Экс-возлюбленная Тимати пожаловалась на утрату новогоднего настроения
Из европейских отелей исчезнут миниатюрные шампуни и гели для душа
Белый дом сообщил о передаче гражданина США в ходе обмена пленными на Украине
Ведущая «Дома-2» украсила дом к Новому году
Посольство России отреагировало на арест россиянина в Эстонии по запросу США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.