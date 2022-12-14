Habertürk: турецкая оппозиция соберет митинг несогласных с приговором мэру Стамбула

Турецкая оппозиция намерена собрать митинг в знак протеста против приговора мэру Стамбула Экрему Имамоглу, заявил лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу в эфире турецкого телеканала Habertürk.

«Мы все являемся свидетелями того, как уничтожается правосудие, как гниет государство ради воли одного человека и до какой точки кипения дошли чувства мести. Мы будем до конца добиваться справедливости», — подчеркнул Кылычдароглу. Он отметил, что в четверг, 15 декабря, турецкая оппозиция, несогласная с решением суда, соберет митинг в поддержку Имамоглу.

Ранее суд Стамбула приговорил Имамоглу к 31 месяцу лишения свободы по обвинению в «публичном оскорблении государственных должностных лиц, работающих в комитетах, в связи с их обязанностями». В частности, постановил суд, Имамоглу оскорбил Сади Гювена, который был председателем ЦИК в то время, и десять других членов комиссии.