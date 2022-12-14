Две трети республиканцев в США выступили против обмена Бута на Грайнер

Morning Consult: две трети республиканцев в США выступили против обмена Бута на Грайнер

69 процентов республиканцев в США выступили против прошедшего обмена россиянина Виктора Бута на звезду американского баскетбола Бриттни Грайнер. Об этом сообщает консалтинговая группа Morning Consult.

По ее данным, из почти двух третей опрошенных республиканцев подавляющее большинство, а именно 51 процент, в ходе опроса заявили, что настроены «категорически против» обмена заключенных.

При этом, как подчеркивают в Morning Consult, всего лишь 34 процента респондентов-демократов заявили, что они «решительно поддерживают» идею обмена Бута на Грайнер.

Бут вернулся в Россию 8 декабря. Его обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину Бут не признал. Обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы. Бут провел в тюрьме более 14 лет.