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14:31, 14 декабря 2022Россия

Опубликовано видео после удара по бывшей администрации Херсона

Военкор Котенок опубликовал видео после удара по зданию бывшей администрации Херсона

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, сделанное через несколько секунд после удара по зданию в Херсоне, в котором располагалась бывшая администрация. Соответствующий пост он разместил в среду, 14 декабря, в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как над крышей поднимается густой столб дыма, а на землю падают элементы поврежденной четырехэтажной постройки. Других подробностей случившегося военкор не привел.

19 ноября Котенок сообщил о мощном пожаре в Херсоне. По его информации, возгорание тогда началось в районе судостроительного завода на Карантинном острове в начале Днепровского лимана. Также имелись данные о взрыве на складе горюче-смазочных материалов.

В начале ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

Варвара Кошечкина
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