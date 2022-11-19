Военкор Котенок сообщил о мощном пожаре в районе судозавода в Херсоне

В Херсоне начался мощный пожар, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

По его информации, возгорание началось в районе судостроительного завода на Карантинном острове в начале Днепровского лимана. Также имеются данные о взрыве на складе горюче-смазочных материалов.

Ранее администрация Херсона обвинила украинские власти в доведении города до гуманитарной катастрофы. Утверждается, в городе нет электричества, воды, как следствие, отопления и газа. Кроме того, в населенном пункте наблюдается нехватка лекарств и продовольствия.

В начале ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.