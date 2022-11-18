В Херсоне обвинили Киев в доведении города до гуманитарной катастрофы

В Херсоне обвинили украинские власти в доведении города до гуманитарной катастрофы

Администрация Херсона обвинила украинские власти в доведении города до гуманитарной катастрофы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевские власти довели город Херсон до гуманитарной катастрофы. Судя по свидетельствам очевидцев, в городе нет электричества, воды, как следствие, отопления и газа», — заявили в администрации. Кроме того, в населенном пункте наблюдается нехватка лекарств и продовольствия.

17 ноября стало известно о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести мобилизацию граждан призывного возраста в Херсоне, а также на правом берегу Днепра. По словам источников в войсках республики, жители разных областей страны укрывались от призыва на территории Херсонской области.

Ранее областная администрация сообщила, что ВСУ терроризируют население правобережья Днепра. Киев проводит фильтрационные мероприятия местных жителей, выискивая неугодных, а затем осуществляет над ними расправы, утверждают херсонские власти.