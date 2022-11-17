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16:03, 17 ноября 2022Россия

Херсонские власти обвинили ВСУ в терроре местного населения

Херсонская областная администрация обвинила ВСУ в терроре жителей правобережья Днепра

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Херсонские власти обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в терроре жителей правобережья Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.

Как утверждают в пресс-службе администрации, украинская сторона проводит фильтрацию местного населения, «выискивая неугодных», а затем проводит над ними расправы.

«Со слов выбравшихся оттуда, были даже случаи линчевания людей без какого-либо разбирательства на улицах по подозрению в сотрудничестве с Россией», — заявили в администрации.

Ранее в СМИ появились фотографии жителей Херсона, привязанных к столбам. Сообщалось, что расправу над ними учинили украинские военные после входа в город.

На произошедшее отреагировали в российском МИД, назвав это «чудовищным актом линчевания».

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Алевтина Запольская
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