Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне

Захарова заявила, что привязывание людей к столбам в Херсоне походит на акты линчевания

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографии с людьми, привязанными к столбам в Херсоне, назвав происходящее на фото «чудовищным актом линчевания». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

14 ноября в СМИ появились фотографии привязанных к фонарным столбам жителей Херсона. Расправу над ними учинили украинские военные после входа в город.

«Чудовищный акт этого линчевания людей — привязывание к столбам, он шокировал мир. Об этом не могли не сказать. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными», — заявила Захарова.

Ранее Минобороны Украины лишило аккредитации ряд западных и украинских журналистов, которые «без согласования освещали ситуацию в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий».