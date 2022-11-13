Украинской прессе запретили освещать боевые действия из-за Херсона

Киев отменил разрешение на работу ряду украинских СМИ за освещение ситуации в Херсоне

Минобороны Украины отменило разрешение на работу в зоне боевых действий ряду представителей СМИ за освещение ситуации в Херсоне. Об этом сообщает военное ведомство страны, передает РИА Новости.

Некоторые представители украинской прессы проигнорировали запреты и предостережения, они без согласования с командирами и военными частями освещали ситуацию в городе Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий, указали в Минобороны. Там расценили эти действия журналистов как грубые нарушения приказа главнокомандующего.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что власти страны пока не будут пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования. По его словам, необходимо «разминировать хотя бы базовые коммуникации», а также «проверить основные объекты».