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18:26, 13 ноября 2022Бывший СССР

Украинской прессе запретили освещать боевые действия из-за Херсона

Киев отменил разрешение на работу ряду украинских СМИ за освещение ситуации в Херсоне

Фото: LIBKOS / AP

Минобороны Украины отменило разрешение на работу в зоне боевых действий ряду представителей СМИ за освещение ситуации в Херсоне. Об этом сообщает военное ведомство страны, передает РИА Новости.

Некоторые представители украинской прессы проигнорировали запреты и предостережения, они без согласования с командирами и военными частями освещали ситуацию в городе Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий, указали в Минобороны. Там расценили эти действия журналистов как грубые нарушения приказа главнокомандующего.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что власти страны пока не будут пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования. По его словам, необходимо «разминировать хотя бы базовые коммуникации», а также «проверить основные объекты».

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Любовь Ширижик
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