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20:21, 17 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о планах ВСУ по мобилизации в Херсоне

Представитель экстренных служб Херсонской области: ВСУ планируют мобилизацию в Херсоне

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провести мобилизацию граждан призывного возраста в Херсоне и на правом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как стало известно от источников в украинских войсках, там думают, что жители разных областей Украины укрывались от призыва на территории Херсонской области, когда въехать в регион могли все желающие.

16 ноября Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 дней, до 19 февраля 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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