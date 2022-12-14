В США призвали Байдена разрешить Украине наносить удары по России

Обозреватель WP Бут призвал Байдена разрешить Украине наносить удары по России

Украине необходимо дать возможность наносить удары по «каждому сантиметру» российской территории, заявил обозреватель The Washington Post (WP) Макс Бут (Max Boot).

По его словам, Запад боится, что Украина может использовать поставляемое Киеву вооружение против целей на российской территории. Он напомнил о позиции администрации президента США Джо Байдена, которая дала понять Киеву, что он не должен использовать американское оружие для таких задач. Исходя из этого, Вашингтон отказался предоставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие большей дальности.

Автор уточнил, что США до сих пор обсуждают возможность поставок Украине дронов Reaper, армейской тактической ракетной системы ATACMS и другой техники. «Соединенные Штаты должны разрешить Украине более эффективно наносить удары по российским линиям снабжения и базам», — призвал журналист, имея ввиду территории, ставшие новыми регионами РФ.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября после подписания президентом соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о вхождении территорий в состав РФ прошли в регионах с 23 по 27 сентября.