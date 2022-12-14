Названы самые дорогие торговые улицы России

SRG: проспект Ямашева в Казани оказался самой дорогой торговой улицей в России

По итогам 11 месяцев 2022 года самой дорогой торговой улицей России оказался проспект Ямашева в Казани. Локации с наиболее высокими ставками аренды коммерческих помещений назвали аналитики консалтинговой компании SRG в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты изучили цены в 14 российских мегаполисах и 42 городах с населением до одного миллиона человек и развитыми рынками стрит-ретейла. Москву и Санкт-Петербург в исследовании не учитывали.

Максимальными арендные ставки оказались на проспекте Ямашева в Казани — 35 тысяч рублей за один квадратный метр в год. Второе место заняла улица Урицкого в Иркутске — там аренда помещений стоит в среднем 32 тысячи рублей за «квадрат» в год. Замыкает тройку лидеров проспект Революции в Воронеже, где снять недвижимость для торговли стоит 29 тысяч рублей за «квадрат» в год.

Четвертую строчку поделили Советский проспект в Кемерово и проспект Карла Маркса в Ставрополе (25 тысяч рублей за «квадрат» в год), а пятую — проспект Мира в Омске и Красная улица в Краснодаре (24 тысячи рублей за «квадрат» в год).

В SRG отмечают, что во второй половине 2022 года ставки по аренде торговых помещений в России выросли — ранее самым высоким значением было 32 тысячи рублей за «квадрат» в год. Такая динамика связана с высвобождением предложения в верхнем ценовом диапазоне из-за ухода некоторых международных брендов. Другой причиной выхода топовых помещений ретейла на рынок эксперты называют спад в ресторанном сегменте.

«Собственники помещений качественного стрит-ретейла не намерены резко снижать ставки, так как спрос на объекты с высокой проходимостью на популярных улицах не уменьшается. На смену ушедшим брендам приходят локальные производители и дизайнеры, которые ранее не могли войти в самые дорогие коридоры из-за отсутствия вакантных площадей», — пояснила старший руководитель проектов направления «Недвижимость» группы компаний SRG Александра Болотникова. Эксперт добавила, что помещения под рестораны тоже найдут своих арендаторов — ими могут стать более демократичные заведения с локальными поставщиками продукции.

Ранее специалисты назвали улицы Москвы с самым дорогим жильем. По данным NF Group, таковыми являются Пречистенская набережная, Ордынский тупик и Большой Толмачевский переулок — в этих локациях выставлены на продажу самые элитные квартиры и апартаменты.