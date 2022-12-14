Россиянин побывал в США и раскрыл причину лишнего веса американцев

Блогер «Яндекс.Дзена» побывал в США и удивился сплошному фастфуду в заведениях

Российский турист и блогер побывал в США и раскрыл причину лишнего веса местных жителей. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин отметил, что с едой в США «все довольно грустно». По его словам, найти кафе с нормальной и некалорийной пищей очень непросто. «В супермаркетах львиная доля снеди — пластмасса и всякое ГМО, а в заведениях сплошной фастфуд, картошка фри и булки с газировкой», — рассказал он.

Более того, автор публикации удивился еде, предлагаемой на завтрак в местных кафе. Он назвал такой прием пищи «настоящей мечтой диетологов».

Блогер сообщил, что утром в США любят подавать на выбор омлет с сыром, хэшбрауном и поджаренными на сливочном масле тостами или омлет с картошкой, жирной ветчиной и булочкой. Все это обычно заправляют большим количеством соуса.

На шведском столе в закусочных также можно найти куриные ножки и крылья в панировке и соусах. Путешественник отметил, что после такого завтрака у него примерно через час «взвыл желудок». «Только пива не хватало и телека с футболом для этого завтрака», — добавил он.

Ранее в апреле российская блогерша поговорила с американцем и выяснила популярные стереотипы жителей США о русских. По словам россиянки, мужчина считает русских довольно закрытыми людьми при первом знакомстве.