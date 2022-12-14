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11:33, 14 декабря 2022Ценности

Россиянкам назвали опасные для волос последствия ходьбы без шапки зимой

Стилист Максим Рокицкий заявил, что ходьба без шапки зимой вызывает ломкость волос

Фото: Adam Winger / Unsplash

Топ-стилист и творческий партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Максим Рокицкий назвал россиянкам опасные для волос последствия ходьбы без шапки зимой. Комментарии эксперта поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 14 декабря.

По словам специалиста, пряди состоят на 13 процентов из воды. «От мороза волос переохлаждается, а кристаллическая решетка внутри него начинает меняться. Вода замерзает, и образуется ледяная структура, которая, в свою очередь, вызывает образование трещин на прядях», — заявил он и пояснил, что из-за этого волосы становятся ломкими и сухими.

Так, в связи с упомянутой проблемой Рокицкий посоветовал не пренебрегать головными уборами и делать маски, предназначенные для восстановления поврежденных прядей. Как правило, в данных средствах присутствуют витамины и питательные компоненты, пояснил парикмахер.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова раскрыла опасность увлажняющих косметических средств в зимний период. Врач призвала россиянок не наносить перед выходом на улицу увлажняющие, BB- и CC-кремы. Егорова предупредила, что в их составе содержится вода, которая при морозе кристаллизуется и провоцирует обморожение.

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Мария Винар
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