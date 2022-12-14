Умерший в снегу у подмосковной больницы мужчина пролежал на морозе восемь часов

Shot: умерший в снегу у подмосковной больницы мужчина пролежал на морозе восемь часов

Мужчина, умерший в снегу во дворе Центральной районной больницы (ЦРБ) подмосковного Раменского, пролежал на морозе около восьми часов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, россиянин зашел на территорию ЦРБ около 12 часов ночи, а скончался, предположительно, спустя три часа. На появившихся кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина стоит в снегу посреди деревьев, шатается и теряет координацию. Какое-то время мужчина стоит в согнутом положении, он несколько раз падает и поднимается. В районе восьми утра мимо него проезжает машина.

О произошедшем стало известно 14 декабря — в сети появился снятый очевидцем видеоролик, на котором мужчина запечатлел во дворе больницы припорошенный снегом труп. По словам россиянина, он сразу же сообщил о находке в приемный покой, однако медики посоветовали ему связаться с охранниками, которые отказались помогать погибшему.

Руководство больницы в Раменском заверило, что их сотрудники быстро отреагировали на информацию и осмотрели тело. Медики пришли к выводу, что неизвестный скончался за два часа до того, как его обнаружили.