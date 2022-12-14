В Счетной палате спрогнозировали уровень ВВП России в 2023 году

Аудитор Счетной палаты Зайцев спрогнозировал падение ВВП России на 1% в 2023 году

Аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, курирующий также оценку макропрогноза Минэкономразвития, рассказал, каким станет ВВП России в 2023 году. Его мнение приводят «Ведомости».

Зайцев спрогнозировал ВВП России в 2023 году и допустил его падение на один процент. Он уточнил, что такой сценарий не подразумевает новых стрессовых ситуаций для экономики страны.

«Думаю, снижение ВВП в следующем году будет примерно, как прогнозирует Минэкономразвития, около 1 процента. Мы останемся в этих прогнозных цифрах, если у нас не будет каких-то стрессовых ситуаций», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что просчитать трудности сложно, поскольку они могут обладать неэкономическим характером. По данным Минэкономразвития, снижение российской экономики в октябре замедлилось до 4,4 процента в годовом сравнении с 4,5 процента в сентябре.

Ранее экономисты спрогнозировали уровень ВВП России. По итогам 2022 года этот показатель сократится на 3,6 процента, в 2023-м — на 3,3 процента, предположили банковские аналитики, рейтинговые агентства и финансовые институты.