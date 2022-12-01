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03:35, 1 декабря 2022Экономика

Экономисты спрогнозировали уровень ВВП России

«Известия»: ВВП России по итогам 2022 года сократится на 3,6% и на 3,3% в 2023-м

Фото: Сергей Петров / News.ru / Global Look Press

По итогам 2022 года уровень ВВП России сократится на 3,6 процента, в 2023-м — на 3,3 процента. Об этом в четверг, 1 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз банковских аналитиков, рейтинговых агентств и финансовых институтов.

По словам вице-президента аналитической компании «Борселл» Ольги Веретенниковой, в целом российская экономика оказалась более устойчивой к стрессу, чем ожидали западные политики, а высокие цены на нефть и газ помогли смягчить падение ВВП.

Зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов также признал, что Россия справилась гораздо лучше с санкциями, чем ожидалось. Предприятия достаточно быстро перестроились в том числе благодаря государственным мерам поддержки. Во многих направлениях произошло частичное замещение импорта.

В ноябре власти России дали прогноз по уровню ВВП в 2022 году. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, события второго и третьего кварталов года внесли вклад в снижение отечественной экономики, и в этом году ожидается спад ВВП в пределах 3 процентов. По оценке вице-премьера, Россия приближается к нижней точке спада инвестиций и уже прошла ее в части потребительского спроса.

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Марина Совина
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