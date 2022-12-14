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14:30, 14 декабря 2022Среда обитания

В Москве стали реже продавать один тип квартир

Застройщики в Москве стали реже выставлять на продажу квартиры с финишной отделкой

Фото: Med Badr Chemmaoui / Unsplash

На рынке недвижимости Москве в бизнес- и премиум-сегментах застройщики стали реже выставлять на продажу квартиры с финишной отделкой. О ситуации с этим типом жилья «Известиям» сообщили в девелоперской компании Touch.

Эксперты выяснили, что с 2019 года в указанных классах доля предложения с финишной отделкой за несколько лет осталась на том же уровне только за счет апартаментов, однако в сегменте квартир остались единичные проекты. При этом доля жилья с чистовой отделкой увеличилась с 5,9 процента до 12,5 процента.

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Аналитики также зафиксировали, что предложение без отделки в столичных новостройках сократилось с 46,6 процента до 35,1 процента. Что касается объектов с финишной отделкой, то доля выросла с 18,5 процента до 24,2 процента. Стало больше и квартир с мебелью — доля выросла с 0,6 процента до 2,1 процента.

В октябре стало известно, что жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще покупать квартиры в новых домах с отделкой от застройщика. По итогам девяти месяцев 2022 года доля проданных квартир в столице выросла на 8 процентных пунктов и достигла 75 процентов.

Нина Ташевская
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