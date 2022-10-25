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10:10, 25 октября 2022Среда обитания

В Москве и Петербурге стали чаще покупать один тип квартир

ВТБ: в Москве и Санкт-Петербурге стали чаще приобретать квартиры с отделкой от застройщика

Фото: Maca Vojtech Darvik / Globallookpress.com

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще покупать квартиры в новых домах с отделкой от застройщика. О росте спроса на этот тип объектов рассказали аналитики ВТБ, пишут «Известия».

Специалисты отметили, что по итогам девяти месяцев 2022 года доля проданных квартир с отделкой в Москве выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 75 процентов. В Петербурге показатель увеличился на 7 процентных пунктов, до 88 процентов.

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«В основном клиенты приобретают с ремонтом квартиры комфорт-класса: в столице в этом сегменте сейчас порядка 88 процентов объектов реализуются с отделкой white box или под ключ, включая мебель. В Санкт-Петербурге — 91 процент, в Московской области — 77 процентов, в Ленинградской — 71 процент», — пояснили в ВТБ.

Аналитики считают, что жители столиц стали чаще покупать квартиры с отделкой из-за желания сразу получить готовое жилье и сэкономить деньги и время на ремонтных работах. По оценкам ВТБ, отделка от застройщика обойдется как минимум на 30 процентов дешевле ремонта собственными силами за счет оптовых цен на строительные материалы.

Представители банка также считают, что рост продаж квартир с ремонтом под ключ связан с возможностью включить стоимость отделки в тело кредита, так как ставки по ипотеке в среднем значительно ниже, чем по кредитам наличными.

По словам заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, увеличившийся интерес покупателей к квартирам с отделкой стимулирует столичных застройщиков наращивать объем предложения. Так, по данным банка, сейчас большая часть квартир на рынках Москвы и Санкт-Петербурга строится сразу с отделкой. Кроме того, некоторые девелоперы уже предлагают объекты исключительно с ремонтом.

В апреле сообщалось, что на рынке жилье в Москве начали пропадать квартиры с отделкой. Несколько крупных застройщиков столкнулись с нехваткой материалов для ремонта на фоне санкций и были вынуждены прекратить продажу готовых к заселению объектов.

Нина Ташевская
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