«Невнимательный» поступок пассажира самолета вызвал массовый гнев у попутчиков

Американец включил лампу для чтения во время ночного полета в США и разозлил попутчиков

Пассажир рейса, следовавшего с восточного на западное побережье США, вызвал массовый гнев у попутчиков одним «невнимательным» поступком. Своей историей мужчина поделился на форуме Reddit.

Автор рассказал, что около восьми утра включил лампу для чтения, чтобы закончить работы с документами. По словам американца, задача должна была быть выполнена к моменту приземления, поэтому возможности ее отложить не было. При этом основное освещение салона во время ночного полета было выключено.

Поступок пассажира самолета вызвал злость и негодование проснувшихся от света попутчиков. «А пара, сидевшая рядом со мной, была крайне раздражена, жалуясь на другом языке (на котором, кстати, я тоже говорю) друг другу на то, какой я невнимательный невежа», –– написал автор публикации.

Мужчина отметил, что в путешествия всегда берет с собой наушники с шумоподавлением и маску для глаз, поскольку другие пассажиры не обязаны учитывать его предпочтения во время полета. «С другой стороны, я был одним из немногих людей в полете, кто пользовался светом, а лампы для чтения на этом конкретном самолете действительно очень яркие и их нельзя приглушить», –– объяснил путешественник.

В комментариях пользователи поддержали мужчину, отметив, что лампы для чтения существуют в самолетах именно для таких ситуаций. По мнению юзеров, проблему недовольных пассажиров можно было легко решить при помощи беруш и маски для глаз. Один из пользователей понадеялся, что автор публикации ответил попутчикам на их родном языке. «Я использовал свет, когда другие его не включали, иногда нужно работать, читать, делать дела. Это не спальня, и они не могут рассчитывать на контроль над миром», –– рассудил комментатор.

Ранее сообщалось, что пассажирка другого самолета была обругана соседом и вызвала неоднозначную реакцию в сети. Она рассказала, что после взлета воздушного судна решила откинуть спинку кресла, чтобы расположиться поудобнее. Однако сидевший за ней мужчина не позволил девушке сделать это, сославшись на свой двухметровый рост. Она отметила, что мужчина сидел в кресле, раздвинув колени в разные стороны, поэтому он доставлял неудобства не только сидевшим рядом с ним людям, но и всему ряду перед ним.