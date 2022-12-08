Пользователи сети поспорили из-за неоднозначного поступка пассажира самолета

Высокий пассажир запретил соседке откинуть спинку кресла в самолете и вызвал споры в сети

Пассажирка захотела откинуть спинку сиденья в самолете и была обругана соседом. Историей о неоднозначном поступке попутчика девушка поделилась на форуме Reddit и вызвала споры в сети.

Автор публикации рассказала, что после взлета воздушного судна решила откинуть спинку своего кресла, чтобы расположиться поудобнее. Однако сидевший за ней мужчина не позволил девушке сделать это, сославшись на свой двухметровый рост.

Пользовательница форума подчеркнула, что мужчина сидел в кресле, раздвинув колени в разные стороны, поэтому он доставлял неудобства не только сидевшим рядом с ним людям, но и всему ряду перед ним.

В итоге девушка согласилась не откидывать спинку кресла, но при этом призвала попутчика в следующий раз выбирать место с дополнительным пространством для ног, чтобы не создавать проблем другим пассажирам. «Он объяснил, что обычно авиакомпания предоставляет ему место у прохода или повышает класс в самолете, но в тот раз этого сделать не удалось, — отметила она. — Он также сказал, что у него просто не было выбора, а меня назвал эгоисткой».

Мнения пользователей сети по поводу этой истории разделились. Некоторые из них говорили, что девушке вообще не следовало откидывать спинку сиденья. «Я бы никогда не откинул спинку кресла, если бы позади меня кто-то сидел, — написал один из комментаторов. — Я просто не могу заставить себя сделать чью-то жизнь хуже».

Однако были и те, кто встал на сторону девушки. «Это ваше право как пассажира авиакомпании, — пояснил другой пользователь форума. — Если вам не нравится, что человек перед вами лежит в кресле, то это только ваша проблема».

Ранее в ноябре пассажирка пожаловалась на раздвинувшего ноги в самолете мужчину и вызвала споры в сети. Девушка также сообщила, что ее сосед широко расставил руки, из-за чего она была фактически «вдавлена» в кресло.