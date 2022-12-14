В офисе Зеленского заявили об обмене пленными между Россией и Украиной

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной

Между Москвой и Киевом произошел обмен пленными. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Глава офиса Владимира Зеленского сообщил, что Киеву удалось вернуть 64 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одного гражданина США.

Обменянные украинские солдаты, по словам Ермака, воевали на донецком и луганском направлениях и принимали участие в боях за Артемовск. Также из российского плена вернули американца Суеди Мурекези и тела четверых погибших.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с нехваткой вездеходов наблюдаются проблемы с эвакуацией раненых.