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07:53, 14 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых солдат

В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых солдат из-за нехватки вездеходов

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в беседе с ТАСС рассказал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с нехваткой вездеходов наблюдаются проблемы с эвакуацией раненых солдат.

«В связи с дефицитом гусеничной и колесной военной специальной техники украинская армия все больше использует гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья», — заявил он.

Марочко уточнил, что по этой причине у украинских военных нарушаются поставки боеприпасов, а также возникают проблемы с эвакуацией раненых солдат и доставкой личного состава на позиции. По его словам, у ВСУ увеличились как безвозвратные, так и санитарные потери по причине отсутствия возможности использования спецтранспорта.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа (ЗВО) уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. По данным Минобороны России, дроны удалось обнаружить при помощи радиолокационной станции кругового обзора.

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Марина Совина
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