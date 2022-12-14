Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотников-разведчиков ВСУ

Минобороны РФ: российские военные уничтожили дроны-разведчики ВСУ при помощи ЗРК «Тор-М2У»

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» Западного военного округа (ЗВО) уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны удалось обнаружить при помощи радиолокационной станции кругового обзора. «После определения целей были произведены пуски ракет», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее в сети появились кадры уничтожения ЗРК «Тор-М2У» крупного украинского беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Тор» может стрелять по воздушным целям с коротких остановок. На кадрах видно, как ЗРК сканирует небо на 360 градусов и на расстояние более 30 километров. Станция наведения во время своей работы захватывает наиболее опасные цели.