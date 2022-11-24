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09:59, 24 ноября 2022Россия

Уничтожившего крупный беспилотник ВСУ российский ЗРК «Тор-М2У» сняли на видео

Опубликованы кадры уничтожения крупного беспилотника ВСУ российским ЗРК «Тор-М2У»

В сети появились кадры уничтожения российским зенитно-ракетным комплексом «Тор-М2У» крупного украинского беспилотника в зоне проведения спецоперации. Их публикует телеканал «Звезда».

«Тор» может стрелять по воздушным целям с коротких остановок. На кадрах видно, как ЗРК сканирует небо на 360 градусов и на расстояние более 30 километров. Станция наведения во время своей работы захватывает наиболее опасные цели.

«В основном РСЗО очень много летит. Беспилотники — реже. Беспилотники корректируют огонь артиллерии, наносят даже больший урон, чем реактивный снаряд», — сказал командир ЗРК.

Ранее Министерство обороны России показало кадры, на которых видно уничтожение украинского ЗРК «Бук-М1». На кадрах зафиксирован момент объективного контроля уничтожения цели, которая сначала была зафиксирована с БПЛА, а потом по ней был проведен удар высокоточным оружием.

Анастасия Шейкина
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