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05:15, 15 декабря 2022Из жизни

Женщину арестовали за совершенное 35 лет назад убийство мужа

76-летнюю Джудит Джарвис из США арестовали за совершенное в 1987 году убийство мужа

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

76-летнюю жительницу США из штата Пенсильвания арестовали за убийство мужа, совершенное 35 лет назад. Об этом сообщает The Patriot-News.

42-летний ветеран Вьетнамской войны Карл Джарвис был убит 10 августа 1987 года в спальне своего дома в городе Миллерстаун. Полицию вызвала жена покойного Джудит около полуночи. Женщина сказала оператору, что ее муж «ломает дома вещи», а она выбежала на улицу. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины в щели между кроватью и стеной. Он был убит выстрелом в затылок из револьвера, валявшегося рядом.

Несмотря на то, что в доме в момент происшествия кроме супругов никого не было, а на пижаме Джудит обнаружили пятно крови, обвинение в убийстве ей не предъявлялось. Кровь на пижаме женщина объяснила тем, что вечером ее укусил гусь.

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В 2019 году за повторное расследование дела взялись полицейские Кайл Тобин и Триша Кэмпбелл. Им удалось получить ДНК погибшего из сохранившейся пряди его волос. Этот образец совпал с кровью, найденной на пижаме Джудит Джарвис.

Во вторник 13 декабря пожилая женщина была арестована по обвинению в убийстве супруга, и сейчас находится за решеткой. Ей было отказано в выходе под залог.

Ранее сообщалось, что в Великобритании муж убил жену ради любовницы и спрятал тело супруги в канализации. Тело погибшей нашли через 37 лет.

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Никита Савин
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