Женить в Москве начнут по-новому

Заммэра Ракова: в Москве открыли более 8 тысяч мест для выездной регистрации брака

В Москве в 2023 году станут доступнее локации для выездной регистрации брака: теперь пожениться на них можно будет по-новому, не только по пятницам и субботам, но и в будние дни. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столичные ЗАГСы уже начали прием заявлений на 2023 год.

«Торжественные регистрации брака в необычных локациях города пользуются большой популярностью среди московских молодоженов. С начала проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" в усадьбах, особняках, башнях Москвы-Сити, на стадионах, в воздухе, на воде и под землей заключили брак более 35 тысяч пар. Мы продолжаем развивать проект и увеличиваем доступность такого формата бракосочетания — со следующего года пожениться на выездных локациях можно будет не только по пятницам и субботам, но и в будние дни. Так у пар появится больше возможностей для выбора, в том числе в красивые даты» Анастасия Ракова заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития

По словам Раковой, в 2023 году парам предложат более восьми тысяч слотов по таким «адресам счастья». Среди самых популярных мест 2022 года власти Москвы назвали особняк Спиридонова, гостиницу «Националь» и дом торжеств «Сафиса». Также москвичи выбирают для церемонии бутик-отель «Богородское» и пространство Якиманка-Холл. В 2022 году ЗАГСы Москвы начали женить пары на воде — во время мини-круизов по Москве-реке на речных трамвайчиках. На их борту прошло около 300 торжественных церемоний.

35 000 пар поженились в необычных местах Москвы

Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или Единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.

Для пар на портале mos.ru открыт спецпроект «Новые адреса счастья». Там можно увидеть геолокации, фото и подробное описание каждой площадки, а также узнать, какие даты свободны. Кроме того, на сайте есть инструкция, как подать заявление на регистрацию брака на выездной площадке. Власти Москвы отметили, что дополнительных затрат для торжественной регистрации брака на выездной площадке не потребуется — достаточно оплатить госпошлину в размере 350 рублей, а при подаче онлайн заявления она составит 245 рублей.