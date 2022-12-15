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15:46, 15 декабря 2022Силовые структуры

На входе в московский СИЗО задержали адвоката с телефонами в теле

В Москве сотрудники СИЗО задержали адвоката с телефонами и наркотиками в теле

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве на входе в следственный изолятор «Матросская тишина» задержали адвоката, которая пыталась пронести в себе запрещенные предметы. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

14 декабря сотрудники СИЗО предотвратили передачу арестантам телефонов, сим-карт и сильнодействующих веществ, которые адвокат спрятала в своем теле. При выяснении обстоятельств произошедшего правоохранители также установили, что женщина причастна к краже алкоголя из магазина в центре Москвы.

Расследование дела взяла на контроль столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Чувашской Республике будут судить экс-сотрудника колонии за взятку от осужденного.

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Илона Палей
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