Домашняя вечеринка с алкоголем закончилась убийством кирпичом

В Хабаровске россиянину дали восемь лет за забитого до смерти кирпичом знакомого

В Хабаровске 33-летнему россиянину дали восемь лет строгого режима за убийство знакомого. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае хозяева дома на улице Овражная устроили домашнюю вечеринку, на которой гости и хозяева активно распивали алкоголь. В какой-то момент между гостями возник конфликт, в ходе которого осужденный напал на своего оппонента и до смерти забил его кирпичом и другими подвернувшимися под руку предметами. Жертва расправы скончалась на месте от множественных повреждений тела, головы и шеи.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

8 декабря сообщалось, что в Бурятии поместили в СИЗО мужчину, забившего табуретом до смерти 50-летнего соседа.