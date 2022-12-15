Бывшая жена экс-короля Малайзии потребовала увеличения алиментов

«Мисс Москва 2015» Воеводина потребовала от бывшего мужа увеличить алименты на ребенка

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина обратилась в суд с требованием обязать ее бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V, увеличить размер алиментов на их общего ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Россиянка пытается добиться от бывшего мужа повышения ежемесячной выплаты, составляющей на данный момент 1,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 96 тысяч рублей). Отмечается, что бывшие супруги уже давно не могут прийти к общему соглашению. «Адвокаты Воеводиной утверждали, что ежемесячной суммы было недостаточно, учитывая, что ее бывший муж, султан Мухаммед V, был чрезвычайно богат», — говорится в публикации.

Адвокат девушки Николас Уилкинсон назвал смехотворным размер алиментов, добавив, что бывший король не выполнил предыдущее постановление суда, который обязал его предоставить информацию о своих активах. На данный момент россиянка проживает вместе с сыном в Великобритании, пишет газета.

Ранее Воеводина порекомендовала никогда не выходить замуж за королей. Такой совет она дала бывшим участницам реалити-шоу «Дом-2» Виктории Боне и Алене Водонаевой.