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17:52, 15 декабря 2022Среда обитания

Названы самые активные покупатели жилья на популярном турецком курорте

Самыми активными покупателями жилья в Анталье стали москвичи, петербуржцы и казанцы

Фото: Tolga Ulkan / Unsplash

Наиболее активными покупателями недвижимости в турецкой провинции Анталья из России в октябре-ноябре 2022 года стали жители Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Turk.Estate.

По данным специалистов, в указанный период доля запросов со стороны москвичей достигла 54,9 процента от общего числа обращений среди российских 16 городов-миллионников. Второй локацией в списке самых активных покупателей жилья в Анталье оказался Санкт-Петербург — на долю его жителей пришлось 16,2 процента от общего числа запросов. Третьим городом-лидером в октябре-ноябре нынешнего года эксперты назвали Казань — доля обращений со стороны ее жителей составила 5,4 процента. Кроме того, в пятерку попали Екатеринбург и Краснодар с показателями в 3,4 процента и три процента соответственно.

В декабре аналитики международного брокера недвижимости Tranio пришли к выводу, что в 2022 году самыми популярными у россиян странами для покупки жилья оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Лидером рейтинга стала Турция — на эту страну пришлось 24 процента запросов от россиян.

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